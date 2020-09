Uefa, finale di Supercoppa a porte aperte: in vendita i biglietti

Il prossimo 24 settembre a Budapest si svolgerà la finale di Supercoppa europea tra Bayern Monaco e Siviglia. La Uefa ha deciso di aprire l'evento al pubblico, permettendo l'ingresso dei tifosi per il 30% della capienza dello stadio. I biglietti sono già stati messi in vendita e c'è tempo fino a domani per poterli richiedere e ottenere. L'evento sarà un'occasione che potrà fungere da apripista alla riapertura degli impianti sportivi, anche se in Italia con il nuovo dpcm del Governo rimarranno chiusi fino al 30 settembre.

Acerbi: "Sto benissimo alla Lazio, mai detto di voler andare via"

Lazio, Calisti: “Mercato? C’è ancora da lavorare. E su Acerbi...”

TORNA ALLA HOME PAGE