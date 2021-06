UEFA, nuovo logo con i colori dell'arcobaleno: "Incarna i nostri valori fondamentali"

Dopo le polemiche intorno alle decisione di non far illuminare di arcobaleno l'Allianz Arena in occasione di Germania - Ungheria, la UEFA ha voluto rispondere sulla questione. Sui canali social ufficiali è stato pubblicato il logo modificato proprio con i colori rappresentativi del movimento LGBTQIA accompagnato da un comunicato che fa chiarezza sulla posizione della federcalcio intercontinentale a riguardo: "Oggi l’Uefa è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno. È un simbolo che incarna i nostri valori fondamentali, promuovendo tutto ciò in cui crediamo: una società più giusta ed egualitaria, tollerante con tutti, indipendentemente dal loro background, credo o genere. Alcune persone hanno interpretato la decisione della Uefa di rifiutare la richiesta della città di Monaco di illuminare lo stadio di Monaco con i colori dell’arcobaleno per una partita di Euro 2020 come “politica”. Al contrario, la richiesta stessa era politica, legata alla presenza della squadra di calcio ungherese allo stadio per la partita di questa sera con la Germania. Per l’Uefa, l’arcobaleno non è un simbolo politico, ma un segno del nostro fermo impegno per una società più diversificata e inclusiva”.