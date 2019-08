UEFA, prezzo massimo per i biglietti in trasferta di Champions ed Europa League

La Lazio ha ottenuto i risultati del sorteggio: nel girone i biancocelesti dovranno vedersela con Celtic, Rennes e Cluj. Tutti i tifosi che stanno pensando di seguire i propri beniamini anche in queste trasferte europee, potranno cominciare a fare due calcoli a livello economico. Infatti, come riportato da SkySport, la Uefa ha deciso di porre un limite al prezzo dei biglietti per i tifosi ospiti in trasferta. Sia in Europa League che in Champions League. Infatti, il prezzo massimo per i tagliandi della massima competizione europea sarà di 70 euro, mentre è stato fissato il tetto di 45 euro per i biglietti di Europa League.

