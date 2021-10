UFFICIALE - Barcellona, esonerato il tecnico Koeman: i possibili sostituti

Dopo l'ennesima sconfitta, stavolta contro il Vallecano, è arrivata la presa di posizione del Barcellona. È ufficiale: Ronald Koeman non è più l'allenatore del club blaugrana. Un avvio di stagione pessimo del mister olandese che, dopo poco più di anno, è costretto a salutare la Catalogna. Si apre il casting per il sostituto in panchina: i nomi giù gettonati sono quelli di Xavi, Pirlo, Robert Martinez e Marcelo Gallardo.

IL COMUNICATO - "L'FC Barcelona ha sollevato Ronald Koeman dai suoi doveri di allenatore della prima squadra. Il presidente del club, Joan Laporta, lo ha informato della decisione dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Ronald Koeman saluterà la squadra giovedì alla Ciutat Esportiva. L'FC Barcelona desidera ringraziarlo per il suo servizio al Club e gli augura tutto il meglio per la sua carriera professionale.