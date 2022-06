UFFICIALE - Chiellini firma con un nuovo club, ecco dove giocherà...

Quella passata è stata l'ultima stagione di Giorgio Chiellini alla Juventus, il difensore azzurro ha ufficialmente cambiato casacca....

E' finita la storia di Giorgio Chiellini alla Juventus, ma non quella con il calcio. Lo storico centrale bianconero, dopo 17 stagioni e all'età di 37 anni, cambia squadra e continente. Chiellini, infatti, è diventato in queste ore un nuovo giocatore dei Los Angeles FC come annunciato da John Thorrington, co-presidente e direttore generale del club californiano:

"Giorgio Chiellini è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmarès".