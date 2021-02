UFFICIALE - Europa League, Benfica - Arsenal si giocherà all'Olimpico: i dettagli

L'Italia come campo neutro di due sfide di Europa League. Dopo l'annuncio relativo a Real Sociedad - Manchester United, in programma per l'andata dei sedicesimi il 18 febbraio prossimo e spostata dalla Reale Arena di San Sebastian all'Allianz Stadium di Torino, è il turno di Benfica - Arsenal: la società lusitana ha confermato che, a causa delle restrizioni sanitarie presenti nel Regno Unito e in Portogallo, la gara si giocherà il 18 febbraio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio - Bayern, Lopez: "Una gara complicata anche per i tedeschi, non ci sottovaluteranno"

Assoallenatori, Ulivieri rieletto presidente: il consiglio direttivo

TORNA ALLA HOMEPAGE