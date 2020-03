UFFICIALE - Europa League, rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe

Dopo le tante polemiche, ecco l'ufficialità. Come comunicato dall'Uefa, sono state rinviate a data da destinarsi sia Siviglia-Roma che Inter-Getafe: i due ottavi di finale di Europa League che vedevano impegnati i club italiani, in programma giovedì. Il presidente del Getafe aveva annunciato che la squadra non sarebbe volata per Milano - "nell'epicentro del coronavirus" -, mentre la Spagna aveva già bloccato tutti i voli provenienti dall'Italia, negando in mattinata all'Uefa la deroga necessaria per far partire la Roma alla volta di Siviglia. A questo punto è da considerare a rischio rinvio anche Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League che dovrebbe andare in scena il 18 marzo.

