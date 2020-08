UFFICIALE - Friedkin nuovo presidente della Roma: "Saremo molto presenti"

La Roma passa al Friedkin Group e saluta James Pallotta dopo nove anni di gestione. L'ufficialità, arrivata in questi minuti sul profilo Twitter del club, segue l'incontro di questa mattina in videocall, andato in scena presso gli uffici della DLA Piper, vicino Piazza di Spagna. In totale sono circa 591 i milioni di euro per il passaggio di proprietà, con Pallotta e Ryan Friedkin che hanno trasmesso le proprie firme rispettivamente da Boston e Londra. Già mercoledì il primo vertice di mercato tra Guido Fienga e Ryan Friedkin per progettare i prossimi movimenti in entrata e in uscita. A capo della nuova era il magnate texano, Dan, che ha rilasciato le prime parole da presidente giallorosso: "Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma. ll nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".

IL SOSTEGNO DELLA CURVA - "In qualità di proprietari del business, intendiamo identificare e incoraggiare management, teams e leadership forti. Guido Fienga ha dimostrato di essere un ottimo CEO per la Roma e insieme abbiamo costruito un ambizioso piano strategico. Gli forniremo tutto il supporto, l’assistenza e i mezzi necessari per sviluppare tali piani e per aiutarlo a rimanere focalizzato nel corso delle cruciali prossime settimane; sarà soprattutto la sua voce a parlare per l'AS Roma. La nostra visione condivisa per il club e la squadra è quella di privilegiare un approccio di investimento sostenibile e a lungo termine piuttosto che soluzioni rapide di dubbia durata. Non posso infine non riconoscere l'incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della Curva Sud. Saremo al vostro fianco nello sviluppo di questa squadra e nella sfida per i trofei del futuro. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare e di cominciare la nostra nuova stagione".

David Silva, il saluto social di Laporte: “È stato un piacere imparare da una leggenda”

Lazio, David Silva saluta il City: "Dieci anni stupendi, sarò sempre un vostro tifoso. E sul futuro..."

TORNA ALLA HOMEPAGE