UFFICIALE - L’Empoli riscatta Vicario dal Cagliari: l’annuncio

© foto di TuttoSalernitana.com

Guglielmo Vicario è un giocatore dell'Empoli a tutti gli effetti. Dopo una super stagione a difesa della porta della squadra toscana, il club di Corsi ha deciso di riscattarlo dal Cagliari con un'operazione da 5,5 milioni di euro più 3 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita. Il futuro del portiere classe 1996 infatti è tutto da scrivere. Molti club di Serie A sono sulle sue tracce, compresa la Lazio che lo ha individuato come l'alternativa numero uno se non dovesse arrivare Carnesecchi. L'Empoli ascolterà le offerte per Vicario e sceglierà nelle prossime settimane se continuare insieme o lasciarlo andare.

IL COMUNICATO - "Empoli Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario dal Cagliari Calcio".