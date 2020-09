UFFICIALE - Leeds, Bielsa rinnova per un'altra stagione

Ha riportato il Leeds in Premier League con una splendida cavalcata nella scorsa stagione, Marcelo Bielsa. Vicino a sedersi sulla panchina della Lazio nell'estate del 2016, "El Loco" ha ufficialmente rinnovato il contratto con la società inglese di un'altra stagione, con scadenza fissata nel 2021. Bielsa guiderà i suoi domani alle 18:30, nella gara d'esordio in Premier League contro i campioni in carica del Liverpool ad Anfield.

Stella Rossa, la presentazione social di Falcinelli ispirata a La casa di carta - VIDEO

Zaniolo, il prof Mariani sull'infortunio: "Non era possibile prevederlo. C'è predisposizione"

TORNA ALLA HOME PAGE