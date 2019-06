UFFICIALE - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus

Si chiude così. Nel modo forse più inaspettato dopo l'addio di Massimiliano Allegri, e a seguito di una girandola di allenatori in grado di coinvolgere anche la Lazio e Simone Inzaghi. Poi è arrivato il sorpasso di Maurizio Sarri, da nemico ad alleato della Juventus. Ora è ufficiale, lo riporta il sito stesso della società bianconera: l'ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto triennale con il club di Torino, guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione. Ecco un estratto del comunicato della Juventus: “Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione per l’esperienza inglese appena terminata. E da oggi, per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno 2022), guiderà la Juventus”.

