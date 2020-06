UFFICIALE - Mihajlovic e il Bologna avanti insieme: rinnovo fino al 2023

Il Bologna e Sinisa Mihajlovic proseguiranno ancora insieme. È infatti ufficiale il rinnovo del tecnico serbo con i felsinei fino al 2023. L’ex difensore della Lazio guida i rossoblù da inizio 2019. Dopo la salvezza conquistata nella passata stagione, attualmente gli emiliani stazionano al decimo posto in classifica con 34 punti. Tra la società e il mister si è creato un gran feeling rafforzato dalla risposta della città alla malattia del mister. Un rapporto viscerale che andrà avanti per altri tre anni. Di seguito il comunicato ufficiale della società per annunciare il prolungamento dell'accordo in essere: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023".

