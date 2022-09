UFFICIALE - Sanà Fernandes è della Lazio: depositato il contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ottimo colpo in prospettiva per la Lazio che si aggiudica le prestazioni sportive di Mango Fernandes Sanà Eusebio. L'attaccante giovanissimo classe 2006 arriva da svincolato dopo tanti anni nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Nonostante la giovane età, il portoghese farà da spola tra la Primavera e la squadra Under 18 biancoceleste. Il giocatore si allena già da diversi giorni a Formello, ma solo adesso è arrivata l'ufficialità. Il contratto di Sanà Fernandes è stato depositato in Lega.