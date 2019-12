Una vittoria della Lazio tra le migliori 50 partite del decennio: i dettagli

Alzi la mano chi non se la ricorda. Difficile, se non impossibile. Napoli - Lazio 2-4 del 31 maggio 2015 è stata una di quelle partite folli, assurde. Fuori dalla logica per trama, sviluppo, colpi di scena e finale. Puro thriller. Un match da dentro o fuori: alla Lazio poteva bastare anche un pareggio, al Napoli serviva la vittoria. Solo una delle due sarebbe andata ai preliminari - ahinoi, al tempo esistevano ancora - di Champions League grazie al terzo posto finale in classifica. Il film della sfida? Talmente pazzo da meritare un posto nella top 50 delle migliori partite del decennio stilata da 90min.com, versione spagnola. Tra le ultime in ordine cronologico si trovano, per esempio, Liverpool - Barcellona 4-0 e Ajax - Tottenham 2-3. È giusto allora rivivere le emozioni di quella serata napoletana. D'altronde, c'è un motivo se quel Napoli - Lazio ha trovato spazio nella storia della decade del football mondiale.

LA PARTITA - Pronti, via, Lazio scatenata. Parolo e Candreva firmano il 2-0 con il quale si va al riposo negli spogliatoi. Ma è nella ripresa che succede di tutto. Higuain la riprende al 55', poi de Vrij salva sulla riga il 2-2. È solo questione di tempo: Parolo lascia in 10 la Lazio e il Pipita al 64' pareggia. L'espulsione di Ghoulam non cambia l'inerzia della sfida, tutta a favore dei partenopei. Almeno fino al 76'. Quando il destino, mutevole e beffardo, torna sulla sponda biancoceleste spedendo alto sopra la traversa il rigore del ko sempre di Higuain. Il resto è storia nota. Onazi e Klose firmano il 2-4 finale e la Lazio, dopo 7 anni, si qualifica nuovamente in Champions League. Una corsa incredibile interrotta solo a Leverkusen.

