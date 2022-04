Under 17, i convocati di Corradi per il raduno di Coverciano: confermati i laziali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Bernardo Corradi ha diramato le convocazioni ufficiali per il raduno di Coverciano, che si svolgerà dall'11 al 15 aprile, l'ultimo prima della fase élite di qualificazione agli Europei di categoria. Il ct ha scelto di confermare tanti talenti che lo hanno accompagnato per l'intera stagione. Grandi soddisfazioni, in questo senso, in casa Lazio per le chiamate di Magro, Milani e Troise, ormai punti fermi dell'Italia Under 17. Di seguito, l'intera lista dei convocati:

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio)

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Riccardo De Zen (Cittadella), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malspina (Milan), Filippo Mane (Dortmund), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino)

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus), Antonio Troise (Lazio)

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Delfino), Mohamed Anas Haj (Parma), Giulio Misitano (Roma), Alessio Vacca (Juventus).

