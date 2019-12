Var, Ceferin attacca: “Così è un casino! Proporremo un cambiamento...”

Non si placano le polemiche legate al Var. In un’intervista rilasciata al tabloid inglese Daily Mirror, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha espresso i propri dubbi in merito alla nuova tecnologia al servizio degli arbitri: “Il Var è un casino, ma non si può tornare indietro. Fuorigioco? Di questi tempi, rischi di essere in fuorigioco se hai il naso lungo. Non credo che la tolleranza di uno o due centimetri per il fuorigioco sia sufficiente. Proporremo un cambiamento all’IFAB. La soluzione potrebbe essere quella di una tolleranza di 10-20 centimetri per gli offside rivisti al monitor”.

FALLO DI MANO - “Abbiamo avuto un incontro in Uefa due settimane fa con i migliori allenatori: c’erano Klopp, Guardiola, Ancelotti, Zidane. Il designatore Rosetti ha mostrato un fallo di mano, chiedendo loro se fosse sanzionabile o meno. La metà di loro ha detto di sì, l’altra no. Ditemi come può essere chiaro il regolamento. Non sappiamo nulla! Come si fa a definire un fallo intenzionale? L’arbitro non è uno psichiatra in grado di sapere se hai fatto una cosa di proposito o no”.

