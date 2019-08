Var, è già polemica sulle novità: ecco il caso incriminato

RASSEGNA STAMPA - La Serie A è pronta a tornare. Sabato con Parma - Juventus prenderà ufficialmente il via il campionato ed entreranno in vigore le novità introdotte per la Var. Una regola in particolare sta facendo particolarmente discutere e si tratta di quella sui calci di rigore. Il portiere potrà e dovrà tenere almeno un piede sulla linea, se si muove prima il penalty sarà ribattuto se viene respinto. Con la ripetizione può arrivare anche l’ammonizione per il numero uno, anche se la Fifa al Mondiale femminile ha fatto poi sospendere i cartellini. Il caso che fa discutere è quello avvenuto in Supercoppa Europea durante la ltteria dei rigori. Sul tiro dagli undici metri parato da Adrian ad Abraham, i piedi del portiere del Liverpool non erano sulla riga. L'arbitro ha convalidato e il trofeo è andato ai Reds. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i club italiani mormorano e con loro i portieri che si stanno allenando secondo i nuovi regolamenti. Molti sostengono che il tiro dagli undici metri andasse ripetuto. La Uefa, nella persona del designatore Rosetti, ha difeso l'operato della terna arbitrale dicendo che i rigori vanno ripetuti solo in caso di chiaro ed evidente errore. Definizione che non trova tutti d'accordo e crea i primi malumori. La stagione ancora deve partire, ma le polemiche sono già nell'aria.

