Venezia-Lazio, le probabili formazioni: tridente confermato, scalpita Luis Alberto

Dopo la bella vittoria interna ai danni del Genoa, la Lazio si prepara per l'ultimo impegno del suo 2021. Per la diciannovesima giornata di Serie A, ultima del girone d'andata, i biancocelesti fanno visita al Venezia al Pier Luigi Penzo. Sarri studia già la formazione per arginare la squadra di Zanetti. Non ci dovrebbero essere grandi novità: Strakosha sarà tra i pali, in difesa uno tra Lazzari o Radu pronti a sostituire Hysaj che ha saltato anche la rifinitura. A centrocampo Cataldi verso la conferma da regista, vicino a lui Luis Alberto si candida per una maglia da titolare dopo il doppio assist al Grifone. Insieme a Milinkovic e Basic si giocherà il posto dall'inizio. Davanti, vista l'assenza di Immobile, confermato il tridente leggero Zaccagni-Felipe Anderson-Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI

Serie A TIM 2021/22 | 19ª giornata

Mercoledì 22 dicembre 2021, ore 16:30

Stadio Pier Luigi Penzo, Venezia

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. A disp.: Nero, Mäenpää, Mazzocchi, Modolo, Haps, Svoboda, Črnigoj, Heymans, Peretz, Tessmann, Vacca, Forte, Okereke, Sigurðsson. All.: Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Basic, Romero, Muriqi, Moro. All.: Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

Assistenti: Marco Bresmes - Filippo Valeriani

IV uomo: Niccolò Baroni

V.A.R.: Aleandro Di Paolo

A.V.A.R.: Alessandro Costanzo