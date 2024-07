Venezia, si ferma un centrocampista: a rischio per la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli Stati Uniti si sono risollevati, dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia hanno battuto la Nuova Zelanda con un netto 4 a 1. Tra i marcatori degli States, Gianluca Busio del Venezia che però ha gioito a metà per la vittoria. Il centrocampista al 36' ha dovuto lasciare il terreno di gioco per infortunio, notizia che ha generato apprensione anche al club lagunare in vista dell'esordio in Serie A con la Lazio in programma il 18 agosto.

Stando a quanto riporta ESPN, l'americano avrebbe riferito che il problema è nello stesso punto in cui si è fatto male lo scorso anno. Si è detto deluso e spera che non sia niente di grave come l'annata precedente, le sue condizioni, ha specificato il tecnico, verranno valutate nella giornata di oggi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE