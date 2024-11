Ventola estasiato dalla Lazio di Baroni: "Nella gestione somiglia ad Ancelotti"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Nicola Ventola, ai microfoni di Viva el Futbol, ha parlato delle situazioni diametralmente opposte di Lazio e Roma. I biancocelesti continuano a volare tanto in campionato quanto in Europa League, mentre la Roma di Juric stenta in ogni competizione. Ecco le sue parole: "Prendetela con le pinze ma Baroni mi sembra Ancelotti nella gestione del gruppo. Tutti sul pezzo, tutti contenti, anche chi entra dalla panchina è sorridente. Sembra una gestione da allenatore credibile, immagino che parli con tutti perché si vede che tutti si butterebbero nel fuoco per lui".

Quindi il pensiero sulla Roma e sulle scelte di Ivan Juric di non far mai giocare Mats Hummels

"Non penso voglia farsi male da solo… Se un allenatore non lo fa giocare ci sarà un motivo. Lì la situazione è complicata, evidentemente non lo vede. Detto questo si deve comportare bene, ci avrà parlato con Hummels. Se stava bene perché non lo avrebbe fatto giocare sennò".

