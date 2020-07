Verona, Juric: "Difficile spiegare questa gara, abbiamo dominato la Lazio"

Nonostante le cinque reti subite per mano della Lazio il tecnico del Verona Juric si è detto soddisfatto della gara dei suoi. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Mi viene difficile spiegare questa partita, perché penso che abbiamo giocato nettamente meglio della Lazio. Abbiamo preso cinque gol strani, grande rammarico per i ragazzi, perché hanno fatto una prestazione di grandissimo livello, sapendo che numericamente siamo pochi. Secondo me abbiamo dominato, poi perdi cinque a uno e stai zitto, ma gli episodi sono stati devastanti".

