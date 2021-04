Verona - Lazio, un turno di stop per Caicedo. L'attaccante: "Sono furibondo" - FOTO

Non solo notizie positive per la Lazio nella trasferta di Verona. Collezionando un cartellino giallo, Felipe Caicedo, già diffidato, dovrà scontare un turno di stop nella prossima gara in programma, quella di domenica contro il Benevento. La decisione di Chiffi ha fatto senza dubbio arrabbiare l'attaccante, amareggiato di non poter partecipare alla prossima "finale". Su Twitter, alcuni tifosi hanno pubblicato la foto dell'ammonizione, aggiungendo: "Felipe, dicci cos'hai pensato". Puntuale la risposta del 'Panterone': "Sono furibondo".

