Vignola: "Affrontare la Lazio è la cosa peggiore che possa capitare!"

Trepida attesa per Lazio - Juventus, gli uomini di Inzaghi devono dimostrare il proprio valore contro Cristiano Ronaldo e compagni. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex bianconero Beniamino Vignola: "Sabato per la Vecchia Signora ci sarà un appuntamento molto complicato, credo che affrontare la Lazio sia la cosa peggiore che possa capitare, al pari di vedersela contro l'Atalanta. Dei biancocelesti apprezzo tantissimo il modo in cui viene allenata, Simone Inzaghi merita grandi complimenti. Quando in estate si parlava di un suo possibile approdo a Torino ero entusiasta, anche perché credo che finora Sarri non abbia lasciato il segno alla guida della Juventus. Inzaghi è fra i migliori allenatori giovani della nostra Serie A, ha costruito una realtà forte e importante a Roma. Luis Alberto, Correa, Immobile e Milinkovic formano un quartetto di grande qualità e ripeto, ad oggi la Lazio è fra le squadre più pericolose da affrontare, anche per una corazzata come la Juve”.

