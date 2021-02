West Ham, Balbuena smentisce: "Non ho mai ricevuto alcuna offerta dalla Lazio"

Fabian Balbuena è stato di frequente accostato alla Lazio a partire dal 2018, quando il paraguayano sembrava essere il profilo più adatto per sostituire de Vrij. Il calciatore, ora al West Ham, ha smentito il concreto interesse dei biancocelesti nei suoi confronti, sottolineando l'assenza di offerte da parte del club. Chiamato a parlare del proprio futuro nel corso dell'intervista rilasciata a Versus Radio, ha spiegato: "Sicuramente in questi giorni ci sederemo con la dirigenza per parlarne, il West Ham ha un'opzione per il rinnovo. Non ho mai ricevuto niente dalla Lazio, ho letto solamente le voci sui social".

