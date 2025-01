WOMEN | Como, arriva un rinforzo in vista della Lazio: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Fabrizio Cusa

Il Como è attivo sul mercato e non solo per quel che riguarda la prima squadra maschile. In giornata è stato ufficializzato l'arrivo di un portiere che sarà a disposizione di mister Sottili già a partire dalla sfida contro la Lazio Women in programma domenica 2 febbraio alle 15. A darne notizia è stato il club stesso attraverso un comunicato.

"Roberta Aprile è una nuova calciatrice di F.C. Como Women. La classe 2000, di ruolo portiere, arriva in prestito dalla Juventus fino a giugno 2025. Benvenuta Roberta!", quanto si legge nella nota.

