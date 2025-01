WOMEN | Juve - Lazio, Fedeli: "Crediamo nella rimonta". E su Grassadonia...

Mister Grassadonia sarà in tribuna in occasione della gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, dovrà scontare due giornate di squalifica nella competizione per il rosso rimediato nella gara d'andata al Fersini. Al suo posto, in panchina, ci sarà il vice Fedeli che ha presentato così l'incontro ai microfoni ufficiali del club: "La squadra sta passando un buon momento, veniamo da due vittorie consecutive. La squadra è concentrata e ci crede, proveremo tutte le carte a nostra disposizione per passare il turno. Se crediamo nella rimonta? Non sarà semplice, ma ci crediamo. Abbiamo fatto tre partite contro la Juve, ce le siamo giocate tutte a viso aperto. Purtroppo sono state tutte caratterizzate da gol presi negli ultimi minuti, stiamo lavorando su questo aspetto. Paghiamo un po' di inesperienza della categoria, essendo neopromossi, ma le ragazze sono concentrate e determinate. Ci proveremo in ogni modo".

"È un emozione per me. Io, il mister e lo staff siamo un blocco unico. Siamo concentrati sulla partita. Lavorare con Grassadonia? È veramente un maestro di calcio, sono orgoglioso e grato di averlo trovato nel mio percorso. Inoltre, è una grande persona. Si fida di noi e io di lui. Fortunato di averlo incontrato nel mio percorso di vita".

