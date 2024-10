WOMEN | Lazio, Goldoni ripensa alla sconfitta: "Non ho dormito, ma..." - FOTO

All'indomani della sfida persa dalla Lazio contro la Fiorentina, Eleonora Goldoni si è lasciata andare scrivendo un lungo messaggio via social per spiegare le sensazioni del momento tra il rammarico per la sconfitta e la gioia della convocazione in Nazionale. Queste le parole della biancoceleste: "Ho faticato a dormire questa notte per il rammarico dovuto dalla partita di ieri. Credo tanto in questa squadra e sono certa che perseverando, molto presto i risultati arriveranno. Allo stesso tempo mi sento grata ed emozionata di questa convocazione in nazionale maggiore dopo 6 anni veramente tosti. Un sogno che non si era mai spento e mi riempie il cuore. Può essere un niente per alcuni ma significa così tanto per me. Mi sono sempre promessa di mettere tutta la mia ossessione e passione in ciò che faccio, soprattutto quando rialzarsi e combattere contro difficoltà, infortuni, cattiverie, era l’unica soluzione possibile".

"Ma tutto ciò non si fa da soli. Per questo ringrazio di cuore chi mi è stato ed è vicino e ha creduto in me anche quando non riuscivo a farlo io. Grazie alle mie compagne, al mio staff, al mio club e anche a chi ha sempre criticato. Nonno ha proprio ragione: “ciò che non uccide fortifica”. É tempo di sorridere. Si parte per Coverciano".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE