Zaccagni, da Sassuolo a Sassuolo: la crescita dell'esterno della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mattia Zaccagni è sempre più decisivo per la Lazio. L'ex calciatore del Verona dopo una prima stagione caratterizzata da alti e bassi, quest'anno sta facendo registrare numeri piuttosto importanti. Già 6 gol realizzati (eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione) e 3 assist confezionati in questo campionato e soprattutto tante prestazioni di spessore. Le sue accelerazioni sull'out mancino sono fondamentali nell'economia del gioco di Sarri, che dopo averlo aspettato tanto, può finalmente contare su di lui a pieno titolo. Domenica per il giocatore si chiude un primo importante cerchio. Infatti i biancocelesti scenderanno in campo al Mapei Stadium, dove il numero 20 ha trovato la sua prima marcatura laziale nel dicembre 2021. Ai tempi era ancora un oggetto misterioso e una sua crescita così importante era lontanamente auspicabile. Insomma, da Sassuolo a Sassuolo la parabola di Zaccagni è cambiata vertiginosamente ed è prepotentemente in salita.