Zaniolo: "Brutta sconfitta nel derby. Gestaccio? Ho rosicato". Sul coro su Zaccagni...

In una lunga intervista rilasciata a Sportweek, Nicolò Zaniolo ha parlato anche della Lazio. In particolare, il centrocampista della Roma è tornato a esprimersi sul gestaccio che rivolse ai tifosi biancocelesti al termine del derby d'andata: "È stato dettato dalla sconfitta che avevamo subito, che è stata una brutta sconfitta. Il derby di Roma è il derby di Roma. Se ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Però fa anche un po' parte dello sfottò con cui la città convive da sempre. E per me è finita lì in campo, dove si fanno cose che a mente lucida non faresti".

Sulla stracittadina ha proseguito: "Senti la maglia che hai addosso e tutta la gente per cui la indossi. Avevamo perso un derby in casa che non volevamo perdere, ho un po' rosicato ed è venuto fuori quel gesto. Chiedo scusa, ancora". Infine, Zaniolo ha parlato anche del coro rivolto a Zaccagni in occasione dei festeggiamenti per la Conference League: "Perché finisco sempre in mezzo alle polemiche? Non lo so e neanche me lo chiedo più. Penso a migliorare, quello che succede intorno è contorno e spesso non ha nessuna importanza. In campo alla fine ci vado io e la squadra. E quel che conta è vincere le partite non parlare. Ho imparato a non ascoltare, all'inizio non nego che ascoltavo parecchio e un po' mi toccavano le cose che mi dicevano. Poi capisci che è meglio mettere i tappi e andare in campo a fare quel che devi fare. E che sai fare".

