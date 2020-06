Zarate, il ds della Reggina smentisce: "Non sarà dei nostri"

La Reggina è di sicuro una delle squadre più attive anche se ufficialmente il mercato non è ancora iniziato. Gli amaranto infatti vogliono creare una squadra competitiva per la prossima stagione e tra gli obiettivi c’è anche l’ex Milan e Roma Jeremy Menez. Niente da fare invece per Mauro Zarate che quindi non tornerà in Italia e che qualche giorno fa era stato accostato proprio ai calabresi.A smentire l’interesse per l’ex Lazio ci ha pensato il Ds Massimo Taibi ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Escludo che Zarate sarà dei nostri il prossimo anno".

