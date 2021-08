Barcellona, Aguero si fa male: rischia uno stop di almeno due mesi

In casa Barcellona non c'è un attimo di tregua. Nella seduta d'allenamento mattutina odierna, Sergio Aguero si è infortunato al tendine dell'interno del polpaccio della gamba destra e potrebbe essere indisponibile per due mesi. A riportare la notizia è As che va oltre e parla anche del futuro dell'argentino. Il Kun era assente alla conferenza di addio di Lionel Messi. Dall'ufficializzazione dell'addio della Pulce crescono i rumors su una sua possibile rescissione da parte di Aguero. L'ex stella del Manchester City, infatti, aveva scelto Barcellona proprio per giocare col suo amico e connazionale. Secondo alcuni rumors gli avvocati sarebbero al lavoro per trovare il modo di chiudere di già il rapporto con i blaugrana.

CLICCA QUI per tornare in HOME PAGE

Accelerata per Basic e Kostic

Diretta calciomercato Lazio