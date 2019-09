Calcio, decisione storica: in Iran le donne potranno andare allo stadio

Un gesto drammatico per cambiare la storia. Sahar Khodayari, la tifosa di 29 anni morta in ospedale dopo che si era data fuoco per protestare contro il divieto imposto alle donne di entrare negli stadi, ha portato ad una storica decisione. “Tutte le preparazioni necessarie sono state fatte in modo che le donne, inizialmente solo per le partite internazionali, possano entrare negli stadi di calcio in Iran". Lo ha annunciato in una nota il ministro dello Sport della Repubblica islamica, Masoud Soltanifar”. E c’è una data: il prossimo 10 ottobre le tifose potranno entrare allo stadio Azadi di Teheran per la sfida contro la Cambogia e per l'occasione sono stati creati ingressi riservati e toilette separate.

