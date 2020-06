Coronavirus Roma, si allarga il cluster del San Raffaele: 77 casi e 3 morti

Non sembra volersi fermare il numero di contagi riconducibile al cluster del San Raffaele. A ieri sono 77 i casi di persone positive di cui 3 sono deceduti, pazienti con precedenti patologie. I test continuano e ieri 500 tra dipendenti e pazienti della struttura sono risultati tutti negativi. Quasi monitorati tutti i pazienti che sono passati per il presidio dal 18 maggio in poi, saranno tracciati anche quelli che dal 1 al 17 dello stesso mese si sono recati al San Raffaele. L'idea è di testare e controllare quante più persone possibili per evitare che la macchia si allarghi ancora di più. Allarme rientrato al Policlinico Umberto I dove un paziente e due infermieri del reparto malattie infettive sono risultati positivi, uno dei quali aveva avuto contatti con un collega del San Raffaele. Tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo e il reparto è stato chiuso e sanificato ed è tornato pronto all'uso. Si spera di essersi mossi per tempo e che il lavoro di tracciamento possa contenere il contagio ed evitare ulteriori conseguenze e che il numero aumenti ancora. Per il momento il totale è di 77 divisi tra Roma, Rieti e Latina.