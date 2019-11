Eintracht Francoforte, Abraham impazzito: spinta al tecnico del Friburgo

Una vecchia conoscenza della Lazio, “nemico” di Europa League. L'Eintracht Francoforte è balzato alle cronache per l'episodio incredibile verificatosi nel match di Bundesliga di ieri contro il Friburgo, squadra di casa. Nei minuti di recupero della partita, infatti, David Abraham ha dato il via a una maxi rissa. Il centrale - e per giunta capitano - degli ospiti è letteralmente impazzito quando, per andare a prendere un pallone uscito nella zona della panchina del Friburgo (Abraham avrebbe dovuto battere la rimessa laterale, ndr), ha deciso di spingere l'allenatore avversario Christian Steich. Il tecnico dei padroni di casa è caduto goffamente a terra scatenando dunque l'ira dei suoi ragazzi, tutti addosso ad Abraham a cominciare da chi era seduto in panchina. Nel marasma anche l'italo-tedesco Vincenzo Grifo ha affrontato a brutto muso il difensore, spintonandolo a sua volta e prendendolo praticamente per il collo. Risultato? Rosso diretto per entrambi, e probabilmente lunga squalifica (specie per il difensore argentino dell'Eintracht). Per la cronaca, il Friburgo ha mantenuto il risultato e vinto la partita per 1-0.

