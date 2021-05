Formula 1 | PL3 Monaco: Schumacher si schianta, Ferrari bene - Hamilton no

Le prove libere 3 di Monaco si sono concluse con lo schianto di Mick Schumacher. Per fortuna nessuna conseguenza per il figlio di Michael che ha portato però alla chiusura per bandiera rossa della sessione. E dire che aveva fatto anche molto bene con la limitata Haas fino a quel punto. Tanti enigmi invece davanti e una certezza: la Ferrari c'è davvero, questa volta... >>> Clicca qui per sapere tutto quello che è successo in mattinata durante le PL3