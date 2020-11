Formula1, terribile incidente per Grosjean: l'auto si spezza in due e prende fuoco - FT

Attimi di vero e proprio terrore in Formula1 alla partenza del Gp del Bahrain. Allo scattare del semaro verde infatti la Haas di Grosjean è andata in testa coda, ha poi sbattuto sulle protezioni e si è spezzata in due prendendo subito fuoco. Salvo per miracolo il pilota che è sceso dalla vettura cin le sue gambe e subito dopo è stato soccorso e portato via in ambulanza.

Lazio - Udinese, Inzaghi: "Sconfitta meritata. Siamo stati presuntuosi..."

MOVIOLA - Lazio - Udinese, Aureliano senza polso: quante perdite di tempo!

TORNA ALLA HOMEPAGE