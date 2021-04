Gabigol, multa di 17.000 euro per crimini contro la salute pubblica: l'accaduto

Ha violato le norme anti-Covid facendosi beccare in una bisca clandestina con altre 200 persone e ora è finito nei guai. Stiamo parlando di Gabigol, attaccante del Flamengo con un trascorso anche nell'Inter, che, come riporta il Sun, dovrà pagare una multa da circa 17.000 euro per evitare di finire in carcere. Le accuse per il classe '96 sono di crimine contro la salute pubblica. Il giocatore si è difeso dicendo che "è mancata sensibilità nei miei confronti. Era il mio ultimo giorno di vacanza ed ero felice di stare con i miei amici. Avevo anche mascherina e gel. Quando ho percepito che c’era un po’ più di gente, ero pronto ad andarmene”.