Italia, 13 anni fa la Nazionale vinceva il Mondiale: il ricordo è ancora vivo

Era il 9 luglio del 2006 e, sotto il cielo di Berlino, la nazionale italiana alzava la Coppa del Mondo. Un ricordo indelebile per chiunque, un ricordo che non potrà mai sbiadire. L'incornata di Materazzi, Zidane che a testa bassa rientra negli spogliatoi, l'urlo liberatorio di Grosso, la corsa di Pirlo: sono dei flash che non potranno mai passare di mente. Eppure da quella magica notte sono passati 13 anni, esattamente oggi, il 9 luglio. Da allora il cammino azzurro non è stato più lo stesso: l'illusione di Euro2012, il disastroso ciclo targato Ventura. La nazionale italiana vuole, ma soprattutto deve, tornare a brillare e con la nuova era Mancini le prospettive sono positive. Nonostante tutto però, la vita è fatta anche di ricordi. E per molti italiani uno dei più belli è proprio quello del 9 luglio del 2006.

