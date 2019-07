Furto in casa Sturridge, i ladri rubano il cane: "Pagherò qualsiasi cifra, ridatemelo!"

L'ex Liverpool Sturridge sta vivendo momenti di ansia: durante la notte, dei ladri sono entrati nel suo appartamento di Los Angeles. Però, i malfattori non si sono concentrati solamente sui beni materiali, bensì hanno deciso di prendere il suo amato cane. Il giocatore è in preda al panico, tanto da lanciare un appello disperato sul proprio profilo Instagram: "Ho subìto un furto con scasso nelle scorse due ore: apparentemente tre uomini hanno rubato il mio cane e quattro borse. Qualcuno per favore me lo riporti, pagherò qualsiasi somma, lo rivoglio indietro!". Insomma, attimi di terrore per il classe '89. Nel video postato sui social, ha anche mostrato lo stato del suo appartamento inquadrando il vetro rotto per entrare.

