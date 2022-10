La Roma non ci sta, chiesto alla Uefa uno "sconto" sulla squalifica di Zaniolo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria di ieri contro l'Helsinki per 1-2 non tranquillizza la Roma che ha necessariamente bisogno dei tre punti nella prossima sfida contro il Ludogorets per sperare di continuare il suo percorso in Europa League. Al contrario, sarebbero proprio i bulgari a soffiarle la qualificazione come seconda del girone. Per questo il club giallorosso ha depositato oggi il ricorso in merito alla squalifica di tre giornate a Nicolò Zaniolo rimediata per aver scalciato a palla lontana un calciatore del Betis Siviglia nella terza giornata del torneo. I giallorossi vorrebbero ottenere uno sconto della giornata rimasta, in modo da avere disponibile il giocatore in occasione del match contro il Ludogorets.