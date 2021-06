Mascherine all'aperto, ecco quando si potranno togliere: i dettagli

I numeri del covid in Italia migliorano. I sacrifici fatti e la campagna vaccinale che viaggia spedita hanno aiutato a piegare sensibilmente la curva dei contagi. Con il migliorare dei dati, le limitazioni saranno sempre meno e così il Governo sta pensando di togliere l'obbligo delle mascherine. Atenzione, non al chiuso dove gli studi dimostrano che sono l'imprescindibili, ma all'aperto. Dopo giorni di discussione potrebbe essere tra circa un mese la data scelta per il grande passo.

