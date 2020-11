Moto GP, stangata per Iannone: il TAS lo sospende per quattro anni

Brutta stangata per il pilota della Moto GP Andrea Iannone che attendeva la decisione del TAS di Losanna. Lo stesso ha reso nota oggi la sentenza sospendendo per quattro anni il pilota dell'Aprilia per aver violato le regole antidoping. La squalifica è valida dal 17 dicembre 2019, data in cui l'abbruzzese è stato sospeso dalle gare.

