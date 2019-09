Opinionista: “Per fermare Lukaku gli devi dare 10 banane”. Licenziato - VID

Una battuta, così l'ha etichettata, finita male. Molto male, per lui: Luciano Passirani, volto conosciuto del mondo del calcio nel quale ha lavorato come dg per Torres, Lecco, Pro Sesto e anche Atalanta con diverse mansioni. Poi libri e ospitate tv, dove era diventato opinionista di punta a Top Calcio 24 di TeleLombardia. Era, conviene usare il passato, perché Passirani ieri pomeriggio è stato licenziato in diretta. La causa è un elogio, quello per Romelo Lukaku dell'Inter, forse fin troppo esaustivo. I colleghi provano a fermarlo ma lui insiste: “Lasciatemi finire”. E finisce così: "Lukaku è uno che nell'uno contro uno ti uccide, non lo fermi mai. Per farlo dovresti avere 10 banane in tasca da fargli mangiare”. In studio segue uno scontato imbarazzo con il conduttore che prende immediatamente le distanze dalla frase razzista dell'(ex) opinionista. Ma non è finita qui. Dopo qualche tempo di riflessione, il direttore di rete Fabio Ravezzani ha annunciato il suo licenziamento in diretta. “Non tornerà più”, e meno male. A fondo pagina, ecco il video della "battuta" con successivo licenziamento.

