Roma, carabinieri sequestrano l'attico in cui vive Bruno Peres: i dettagli

Continua il momento no in casa Roma e non solo per i risultati che tardano ad arrivare. Come riporta Agenzia Nova infatti questa mattina i carabinieri si sono presentati in Via Copenaghen, zona Eur a Roma, apponendo i sigilli all’atticco abitato da Bruno Peres dal valore di circa 3 milioni di euro. Stando a quanto riporta l’agenzia l’immobile fa parte di un elenco composto da 25 edifici che sono stati posti sotto sequestro dagli inquirenti di Roma. L’abitazione non è di proprietà del calciatore giallorosso che ha solo affittato lo stabile appartenente ad uno degli indagati.

