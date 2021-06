Roma, presentazione evento per Mourinho: sponsor e schermi per la città?

Josè Mourinho si prepara a iniziare la sua avventura alla Roma. Dopo l'annuncio ufficiale, la società giallorossa sta preparando una presentazione in grande stile. I Friedkin sono al lavoro per cercare uno sponsor che possa tramutare la conferenza in un autentico evento. La paura è che i tifosi possano assembrarsi e così l'idea è di organizzarla all'aperto con una serie di maxi schermi sparsi per tutta la città (clicca qui per scoprire dove).

