Tennis & Friends, Paideia e Mater Dei uniscono sport e salute: screening e sedute fisioterapiche gratuite

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Per il secondo anno consecutivo la Paideia International Hospital e la Mater Dei parteciperanno all'evento "Tennis & Friends", in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre presso il Foro Italico nel Villaggio della Salute. L'evento sarà utile per unire sport e salute: ecco perché ci sarà anche l'occasione di sottoporsi gratuitamente a screening cardiologici, ortopedici o a sedute di fisioterapia dalle ore 10.00 alle 18.00. Le due strutture sanitarie da tempo puntano sulla cultura del benessere, della quale sono diventate un polo d'eccellenza. Proprio per questo, in occasione di "Tennis & Freinds" metteranno a disposizione ortopedici specializzati nella spalla e nella colonna vertebrale e fisioterapisti dedicati alla riabilitazione sportiva coordinati dal medico fisiatra. A questo riguardo si è espresso il dottor Andrea Grasso, ortopedico e traumatologo di Paideia International Hospital che sarà presente all’evento:"Negli sport che sollecitano particolarmente il braccio come il tennis e il padel la prevenzione è la parte più importante, in quanto una corretta analisi consente l’ottimizzazione del movimento. Solo con un corretto utilizzo del gesto atletico si possono evitare molti infortuni e migliorare la prestazione". Ma non solo. Saranno presenti anche due postazioni per la cardiologia che consentiranno visite, ecocardiogramma ed elettrocardiogramma. Su questo punto, invece, si è espresso il Professore Antonio Rebuzzi, responsabile del Centro Cuore della Mater Dei, che con il Professore Cosimo Comito, saranno presenti al Foro Italico: "La prevenzione rappresenta il futuro della medicina e per questo il Centro Cuore della Mater Dei e Paideia International Hospital sono in prima linea contro le malattie cardiovascolari. In questa due giorni metteremo a disposizione la nostra competenza e le nostre migliori attrezzature per screening completi".