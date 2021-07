Tokyo 2020, maledizione olimpica per Djokovic: ko in singolare e doppio

Giornata da dimenticare per Novak Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo che non vedrà il tennista competere per l'oro. Il numero uno del mondo si è arreso in semifinale al tedesco Alexander Zverev. Il serbo, dopo aver vinto 6-1 il primo set, ha ceduto gli altri due parziali per 6-3 6-1. Il vincitore degli ultimi tre Slam non gareggerà per l'oro, ma sfiderà Carreno Busta per il bronzo In carriere Nole non ha mai vinto l'oro olimpico fermandosi al bronzo nel 2008 in singolare. Le delusioni non sono finite per Djokovic che ha perso anche la semifinale del doppio misto in coppia con la connazionale Stojanovic. La coppia serba si è arresa al duo russo formato da Vesnina e Karatsev. Il campione di Wimbledon sfiderà l'Australia di Barty, numero uno del mondo tra le donne, e Peers per la medaglia di bronzo. Una delle più grandi sorprese di questa Olimpiade con il favoritissimo che non tornerà a casa senza un oro. Djokovic sognava il Golden Grand Slam con la vvittoria di Australian Open, Roland Garros e Wimbledon sperava di aggiungere Olimpiadi e Us Open, ma l'appuntamento con la storia è rimandato.