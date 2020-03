FARINA KITCHEN ORA A DOMICILIO! DAI PAGNOTTELLI ALLA PIZZA: APRI IL MENU E ORDINA!

Un periodo di grandi difficoltà impone drastiche scelte per reggere l'onda d'urto. Farina Kitchen così si è rinnovato in questi giorni di chiusura ed è pronto adesso per iniziare con le consegne a domicilio. Cosa ordinare? Hai a disposizione tutto il nostro menù. Naturalmente il nostro top di gamma. Liberamente ispirato al Panuozzo di Gragnano, stiamo parlando del Pagnottello, un prodotto che, oltre a rappresentare un punto di riferimento nel panorama romano dello street food, è anche il prodotto bandiera del brand, i cui tratti distintivi sono la lievitazione (72 ore con farina forte, integrale o speciale, come quella a base di carbone vegetale), la farcitura con prodotti rigorosamente made in Italy, soprattutto campani e pugliesi, e la cottura a legna al momento. Ma anche fritti, pizze e molto altro: con tutta l'alta qualità di Farina Kitchen.

Cosa devi fare?

1) Apri il menù e scegli cosa vuoi: https://bit.ly/2QSZJ3l

2) Chiamaci allo 06 4291 8500

3) Attendi il nostro ragazzo con la tua cena!

Zone di consegna: Magliana - Trastevere - Marconi - Garbatella - Ostiense - Eur

