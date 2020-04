LAZIO FAN SHOP - LINEA 120 BIMBO E NEONATO: sconto 20% online con codice!

Giovani aquilotti crescono, ma quanto è bello vestirli di Lazio sin da bimbi. Anzi, perché no, sin da neonati! Al Lazio Fan Shop in Via degli Scipioni 84 (Metro A - Ottaviano S.Pietro), troverai prodotti adatti anche ai più piccini! Dai bavaglini ai completi! I

In questo momento di chiusura puoi comunque ordinare questi articoli con lo sconto del 20% sullo store online: www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! Utilizza il codice: iorestoacasa

La consegna è GRATUITA! La effettueremo non appena il nuovo dpcm riaprirà le attività!

Telefono: 06 3973 7890

Metti il 'Mi piace' alla pagina Facebook: LAZIO FAN SHOP