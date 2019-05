MERCOLEDI' 19 GIUGNO NON PERDERTI "SEMPLICE LUCIO" ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA! LE INFO

Mercoledì 19 giugno alle ore 21.00, presso l'Auditorium Parco della Musica, non perderti "SEMPLICE LUCIO". Uno spettacolo che vedrà il ricordo di Lucio Battisti e Lucio Dalla e animato da uno spirito speciale: "Combattiamo il cyberbullismo con la musica e il dialogo". A presentare la serata Pino Insegno mentre da registrare la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal Maestro Mario Zannini Quirini con la chitarra solista di Giandomenico Anellino. Saranno presenti: Steve Norman (Spandau Ballet) con Dj Claudio Ciccone Bros e Guido Planeta, Amedeo Minghi, Briga, Martina Attili, L'Orchestraccia, Povia, Dreams in Progress, Granfanco Butinar, Roberto Pambianchi, Gianni Bismark. Altri ospiti sono poi attesi per arricchire la serata. Il concerto sosterrà la Fondazione Italiana Cuore e Circolazione - ONLUS.

BIGLIETTI DISPONIBILI SUL CIRCUITO TICKETONE

PREZZI: PLATEA 34€, GALLERIA 1 24€, GALLERIA 2 22€, GALLERIA LATERALE 19€ (+ prevendita 1€)

Di seguito la locandina: